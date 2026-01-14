Todo listo para una nueva edición del Latin America Amateur Championship

La edición N°11 del torneo de golf amateur más importante del continente tendrá lugar durante esta semana. el Lima Golf Club.

Lima será testigo de una nueva edición del LAAC (Latin America Amateur Championship) desde este jueves hasta el domingo.

El torneo, que nació como una iniciativa para desarrollar e incentivar la actividad en el continente, además de servir como un paso previo al profesionalismo para muchos jugadores. Este año cuenta con un premio importante. El ganador obtendrá invitaciones para jugar el Masters de Augusta, The Open Championship y el US Open; tres de los cuatro majors del año, los torneos de golf más importantes del mundo.

Serán 108 jugadores de entre 13 y 54 años de 29 países diferentes los que disputarán el torneo. De ellos son seis los chilenos que estarán en competencia: Juan Vial, Santiago Schele, Clemente Silva, Martín Cancino, Simón Roessler y Martín Sandoval.

Los nacionales buscarán reeditar los títulos que tres chilenos ya obtuvieron en LAAC. Matías Domínguez en 2015, Toto Gana en 2017 y Joaquín Niemann en 2018; edición que se disputó en Chile.

Si quiere conocer el desarrollo de este evento, la cobertura será llevada CNN Chile desde Perú y a través de sus distintas plataformas.