“¡Tenemos o no tenemos fútbol!”: Jugadores de Cuba se emocionan hasta las lágrimas tras empate con Italia en Mundial Sub 20

Cuba igualó 2-2 frente a Italia en el Mundial Sub 20, remontando un marcador adverso y logrando un resultado histórico frente al subcampeón mundial de la categoría.

La selección de Cuba protagonizó un verdadero batacazo en el Mundial Sub 20 al empatar este miércoles frente a Italia, subcampeón mundial de la categoría, en un partido que quedará marcado en la historia del torneo que se disputa en Chile.

El encuentro comenzó complicado para los isleños, que rápidamente se vieron 2-0 abajo por los goles de Andrea Natali, en el minuto 14 y Jamal Iddrissou en el minuto 31′. Sin embargo, en los descuentos del primer tiempo, una expulsión de Jamal dejó a Italia con un hombre menos, abriendo la puerta a la reacción cubana.

Con más espacio en el campo, Cuba ajustó su estrategia y logró descontar gracias a dos penales convertidos por Michael Camejo (70′ y 87′), sellando un empate que fue celebrado con euforia por los jugadores en el estadio Elías Figueroa.

Las imágenes posteriores al pitazo final reflejaron la magnitud del logro: jugadores tirados en el césped, lágrimas de alegría y gritos de motivación entre compañeros.

“¡Esto es Cuba! ¿Tenemos o no tenemos fútbol?”, se escuchó entre los festejos.