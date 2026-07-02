Team ParaChile debutó en los Juegos Parapanamericanos de Valledupar con tres medallas de bronce en pruebas de ciclismo

El Team ParaChile logró un destacado inicio en los Juegos Parapanamericanos Valledupar 2026 que se disputan en Colombia, ya que los deportistas obtuvieron tres medallas de bronce en el paraciclismo de ruta en el Circuito Urbano de Agustín Codazzi.

Sebastián Morales fue el primer chileno en participar, logrando el tercer lugar en la prueba de contrarreloj individual de clase H3 (handbike). El paraatleta completó un recorrido de 18 kilómetros en 30 minutos con 51 segundos, quedando por detrás del brasileño Eduardo Ramos y del argentino Óscar Biga.

Tras competir, el paraatleta expresó: “Feliz, vamos que se puede. Muy contento de poder inaugurar el medallero para el Team ParaChile en estos Juegos. Las condiciones están exigentes, pero capitalizamos el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Invito a todos mis compañeros a que le metan a tope”.

Después fue el turno de Manuel Opazo, quien también se quedó con la presea de bronce en la prueba de contrarreloj individual de clase C1-C3, que completó en 28 minutos con 59 segundos. Quedó detrás del brasileño Franco Neto y del colombiano Esneider Muñoz.

El deportista se mostró orgulloso de representar a Chile en Colombia y agradeció el apoyo del Comité y del Team ParaChile, que “siempre están presentes con nosotros. Esto es para seguir trabajando y llenar de medallas los estantes de Chile. Agradecido de todo el trabajo realizado”.

La jornada del Team ParaChile continuó con el equipo de tándem masculino, compuesto por Matías Mansilla y su guía Elías Tello. Ambos quedaron en tercer lugar con un tiempo de 37 minutos con 44 segundos.

Durante la tarde de este jueves seguirá la participación del Team ParaChile en el torneo, con el partido de la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas ante Perú a las 18:30 horas.

Los paraciclistas volverán a competir mañana viernes en la prueba de fondo. Será a partir de las 10:00 horas de Chile.