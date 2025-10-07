Talca se instala como la sede regional con mejor asistencia del Mundial Sub-20

Con casi 40 mil asistentes en seis partidos, el Estadio Fiscal logró el mejor promedio fuera de Santiago y fue superado solo por el Nacional.

El Estadio Fiscal de Talca se consolidó como la sede regional con mejor convocatoria durante la fase de grupos del Mundial Sub-20, con un total de 39.367 asistentes en los seis partidos disputados.

La cifra equivale a un promedio de 6.561 espectadores por encuentro, el más alto fuera de la capital.

Según los registros oficiales del torneo, solo el Estadio Nacional superó al recinto talquino en asistencia total. En Santiago, 227.514 personas asistieron a los 12 duelos de la fase grupal, con una media de 18.959 hinchas por partido.

El desempeño de Talca estuvo muy por encima del resto de las sedes regionales. En Rancagua, el estadio El Teniente reunió a 25.929 personas en seis partidos (promedio de 4.321 por encuentro). En Valparaíso, con 12 duelos disputados, el promedio fue de 4.240 espectadores.

Las autoridades locales atribuyeron el éxito a un plan de trabajo articulado entre la Municipalidad de Talca y diversas instituciones. Entre las estrategias destacaron un Fanfest itinerante, campañas de difusión y participación activa de colegios y organizaciones deportivas.

Uno de los hitos de asistencia fue el partido entre Nueva Caledonia y Francia, que reunió a 9.133 espectadores, ubicándose entre los diez encuentros más concurridos de todo el torneo.

Talca seguirá siendo protagonista en los octavos de final, que se disputan este miércoles 8 de octubre con los duelos Colombia vs. Sudáfrica y Paraguay vs. Noruega.