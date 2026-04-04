Tabilo vs. Fucsovics en Montecarlo: A qué hora debuta y dónde verlo en Chile

El chileno Alejandro Tabilo enfrentará al húngaro Márton Fucsovics en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo, torneo que arranca este domingo 5 de abril.

Alejandro Tabilo ya tiene programación para su estreno en el Masters 1000 de Montecarlo. El chileno debutará este domingo 5 de abril ante el húngaro Márton Fucsovics en la ronda de 64 del primer gran torneo de la gira europea sobre arcilla.

El encuentro fue fijado para jugarse no antes de las 08:00 horas de Chile en la cancha Court Rainier III, según la programación difundida para el arranque del cuadro principal. Como suele ocurrir en este tipo de torneos, el horario puede moverse dependiendo de la duración de los partidos previos.

En cuanto a la transmisión, el debut de Tabilo podrá seguirse en Disney+ Premium. RedGol reportó que este domingo no aparece emisión por televisión en la parrilla de ESPN para ese partido, aunque el torneo sí forma parte de la cobertura de la cadena durante la semana.

Tabilo llega a Montecarlo como una de las cartas chilenas del cuadro principal y enfrentará a un rival con el que ya tiene antecedente en el circuito. El único duelo previo entre ambos terminó con triunfo de Fucsovics en Bucarest 2024, por lo que el estreno en Mónaco también asoma como una oportunidad de revancha para el número uno de Chile.

Si logra avanzar, el chileno enfrentará en segunda ronda al ganador del cruce entre Jirí Lehecka y un jugador proveniente de la qualy. El torneo se disputa entre el 5 y el 12 de abril en Montecarlo.