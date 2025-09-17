Deportes alejandro tabilo

Tabilo vence a Harris en tres tiebreaks y entra al cuadro principal de Chengdú

Por CNN Chile

17.09.2025 / 08:53

El chileno (112°) superó 7-6(4), 6-7(2) y 7-6(2) al sudafricano Lloyd Harris (258°) y accede al ATP 250 de Chengdú. Llega con impulso tras la final del Challenger de Guangzhou.

Alejandro Tabilo (112°) se clasificó al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú, en China, tras derrotar 7-6(4), 6-7(2) y 7-6(2) al sudafricano Lloyd Harris (258°) en un duelo de casi tres horas decidido íntegramente en tiebreaks.

El número dos de Chile mostró temple en los puntos clave y cerró una victoria que refuerza su búsqueda de continuidad en el circuito. En la ronda anterior de la qualy había superado con amplitud al local Rigele Te (555°).

El zurdo arriba a la cita con buenas sensaciones: recientemente disputó la final del Challenger de Guangzhou, instancia en la que cayó ante Juan Manuel Cerúndolo, y confirma señales de recuperación respecto de su estadía previa dentro del top 100.

Con el pase al cuadro principal, Tabilo apunta a sumar puntos y consolidar ritmo competitivo en la gira asiática.

