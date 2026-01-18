Suspenden partido de Universidad de Chile en Concepción por incendios forestales

El encuentro estaba programado para jugarse en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Las autoridades confirmaron la suspensión del partido de Universidad de Chile este domingo, debido a los incendios forestales.

Durante la madrugada de este domingo, el presidente Gabriel Boric decretó Estado de Catástrofe en las regiones del Biobío y en Ñuble debido a la emergencia.

“La organización del Desafío Internacional de Verano informa la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Racing Club, programado para este domingo 18 de enero en el Estadio Ester Roa, producto de la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío y la del Ñuble”, informaron los organizadores del evento en un comunicado.

La decisión se tomó debido a la magnitud de la catástrofe y también “por la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”.

El conjunto azul jugaría a las 19:00 horas de esta jornada su primer duelo del 2026, un amistoso ante Racing de Argentina en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Sin embargo, el encuentro debió ser suspendido debido a la gravedad de la situación en la región.

Suspenden partido de la U: Devolverán el valor de las entradas

“La devolución del valor de las entradas deberá solicitarse a través del sitio web www.passline.com/devoluciones. El plazo legal para el proceso de devolución es de 25 a 30 días hábiles, y el monto correspondiente será depositado en la cuenta asociada a la compra, bajo la razón social Tecnología App Mobile SpA, de acuerdo con los procedimientos de la ticketera”, indicó la organización del partido.