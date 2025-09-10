Deportes supercopa

Supercopa en riesgo: Municipalidad de Independencia suspende obras en el Santa Laura y mete presión a Durán

Por CNN Chile

10.09.2025 / 17:38

El municipio ordenó paralizar las obras en el Estadio Santa Laura por deficiencias en su infraestructura, lo que pone en duda la realización de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo.

La disputa de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo quedó en entredicho luego de que la Municipalidad de Independencia ordenara detener las obras de remodelación en el Estadio Santa Laura, tras constatar el mal estado en que se encuentra el recinto deportivo.

Según información obtenida por CNN Chile, las deficiencias en los trabajos de reparación llevaron a la autoridad comunal a suspender cualquier avance en la infraestructura, lo que compromete directamente la realización del encuentro programado para el domingo 14 de septiembre.

El propio ministro de Seguridad, Luis Cordero, ya había manifestado reparos frente a la situación.

“Desde el punto de vista de la seguridad pública, la opinión del ministerio es que no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obras o que tiene obras”, señaló, marcando un precedente en la evaluación del recinto.

Cabe recordar que Universidad de Chile había solicitado a la ANFP la suspensión del partido, petición que fue rechazada el martes. Sin embargo, con la nueva decisión de la Municipalidad de Independencia, la continuidad del evento deportivo vuelve a quedar en duda.

Hasta el momento, la ANFP no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al futuro de la Supercopa.

