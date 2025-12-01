Deportes deporte

“Somos de la B, muchachos”: El sentido y dramático relato de medio partidista de Unión Española tras descender

01.12.2025 / 16:33

El cuadro de Independencia, histórico animador de los torneos nacionales, tuvo una paupérrima campaña que terminó con una dolorosa derrota 2-4 ante O'Higgins de Rancagua, en su estadio y con su gente.

Este domingo el fútbol chileno de primera división comenzó a definir sus resultados finales. Uno de ellos fue el descenso de Unión Española.

Tras ese resultado y los triunfos de Iquique y de Limache, el cuadro “panadero” quedó sin chances de salir de las posiciones de descenso a la Primera B del fútbol nacional.

Y el dolor no solo se vivió en Santa Laura, también quedó plasmado en uno de los medios partidarios de los hispanos: “Independencia Hispana”.

“Somos de la B, muchachos”, fue lo que el relator dijo una vez que O’Higgins marcó el cuarto tanto que sepultaba las esperanzas de Unión por salvar la categoría.

“Me parte el alma, me faltan palabras, me encantaría quedarme callado, pero nos vamos a la B”, dijo entre lágrimas de profunda tristeza. Y agregó: “Estamos viviendo la última temporada en primera división, hasta no sé cuándo y eso es lo peor”.

Uno de los comentaristas fue más duro y afirmó que el torneo del ascenso era “una categoría maldita, cruel, donde es muy difícil salir. Unión está volviendo a la B, así como en el 97”.

