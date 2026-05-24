Solo en Estados Unidos: Dos Black Hawk acompañan la vuelta previa de las 500 Millas de Indianapolis

Estados Unidos tiene cultura del espectáculo. De eso no hay duda.
Y una vez más lo demostró en el inicio de las tradicionales e históricas 500 Millas de Indianápolis.
La carrera de larga distancia es uno de los eventos más esperados en norteamérica.
De hecho, al abrir sus puertas, los organizadores celebraron con una ronda de fuegos artificiales.
Pero, no fue lo único. Ya que, durante la vuelta de formación -previa al inicio de la carrera- dos Black Hawk de las Fuerzas Armadas Estadounidenses acompañaron a los autos y rodearon el autódromo.
Cual película de hollywood. Show total.
😰 F1: Energía, baterías, superclipping y carreras TikTok
😎 Indy 500: 2 Black Hawk haciendo la vuelta de formaciónpic.twitter.com/j7Awxx97EZ
— Nachez (@Nachez98) May 24, 2026
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