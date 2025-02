Sigue la polémica tras acuerdo para la suspensión de Sinner: “Ojalá siente un precedente, o sería raro”

La controversia que rodea a Jannik Sinner está lejos de terminar. Y es que recientemente la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) llegó a acuerdo con el italiano número 1 del Ranking ATP para recibir una sanción de tres meses de suspensión luego de dar positivo a la sustancia clostebol tras el Indian Wells Open en 2024.

Luego de conocerse la noticia, los tenistas del ciclo mundial no tardaron en reaccionar.

Uno de los primeros fue el suizo Stanislas Wawrinka, quien en su cuenta de X escribió: “Ya no creo en el deporte limpio”.

A “Stan” le siguió el australiano Nick Kyrgios, quien también hizo publicaciones refiriéndose al asunto.

“La WADA viene y dice ‘serán 1 o 2 años de suspensión’. Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios en metálico. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe“, expresó.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 15, 2025