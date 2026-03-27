Sifup interviene en polémica que vive Wanderers por indumentarias deportivas a días de ganar la Libertadores Sub 20

El gremio apuntó a "mezquindad dirigencial" por parte de quienes lideran el club.

Complejos días se viven en el cuadro de Santiago Wanderers, que hace pocos días se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub 20 2026.

Y es que trascendió que el técnico Felipe Salinas habría renunciado, aunque dicha información no se confirmó.

Lo que sí quedó a la vista fue la situación que ocurre con la indumentaria deportiva de los jugadores.

En sus redes sociales, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) confirmó que asumirá el costo de la indumentaria que la dirigencia del club wanderino le está cobrando a los futbolistas sub 20.

“Como gremio, no queremos que un logro tan importante de nuestros socios y futuros asociados se vea empañado por mezquindad dirigencial. Como sindicato queremos asumir el costo de la indumentaria deportiva que los dirigentes de Santiago Wanderers le está cobrando al plantel Sub 20, reciente campeón de la Copa Libertadores de América de la categoría”, escribieron.

Y añadieron: “Entendemos que estos hitos se construyen en la memoria emotiva de los jugadores a partir de los recuerdos y fruto del esfuerzo, sacrificio y compromiso de ellos y sus familias”.

Según se dio a conocer, la dirigencia del equipo habría solicitado sus informes a los jugadores, pero ellos pidieron quedárselos.

Sin embargo, les dijeron que para mantenerlos tenían que pagar el costo.

“No sé, no tengo idea. (Felipe) Salinas ni siquiera iba a ir (a la Copa Libertadores); yo lo mandé, estaba de ayudante de (Francisco, técnico del primer equipo), Palladino. No tengo idea, yo no sé nada”, comentó Reinaldo Sánchez, presidente de Wanderses, al medio futbolístico Redgol.