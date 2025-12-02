Sergio Jadue rompe el silencio a 10 años del FIFAGate: “¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí”

El ex presidente de la ANFP reconoció su participación en hechos de corrupción y afirmó que no repetiría sus decisiones. Sus declaraciones forman parte de una entrevista que Canal 13 emitirá este martes.

A una década del estallido del FIFAGate, el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, reapareció públicamente y reconoció su responsabilidad en los hechos de corrupción que lo llevaron a abandonar Chile y acogerse a la justicia estadounidense.

El ex dirigente calerano conversó con el podcast “De qué estás”, de Canal 13, en una entrevista que se emitirá completa este martes en la edición central de T13. En un adelanto divulgado por la señal, Jadue admitió que participó en prácticas ilícitas instaladas desde hace años en el fútbol internacional.

“Efectivamente participé en un esquema que era habitual en el fútbol durante años, que sigue pasando y va a seguir pasando en el fútbol”, afirmó el ex timonel del balompié chileno, quien enfrenta cargos en Estados Unidos como colaborador del caso.

Consultado por su evaluación personal, Jadue aseguró que asume el impacto de sus decisiones. “¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no las volvería a hacer. ¿Estoy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no”, expresó.

La entrevista se dará en el contexto de los diez años desde que se reveló uno de los mayores escándalos de corrupción en la FIFA, una trama que involucró a dirigentes de todo el continente y que derivó en la salida de Jadue del país en 2015.