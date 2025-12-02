Experto analiza el Imacec de octubre: ¿Qué se prevé para el crecimiento del país?
Por CNN Chile
02.12.2025 / 09:07
Conduce: Natalia Muñoz.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la actividad económica nacional, la que creció un 2,2% en octubre
Este resultado se debe al desempeño de los servicios y del comercio, mientras que el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.
Jorge Hermann, profesor de Economía en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, analizó estas cifras. “El dato es positivo y está en torno a lo que está proyectando el mercado“.
“Este 2,2% de crecimiento se explica principalmente por un aumento importante del comercio, que creció un 8,1% en comparación con un año atrás, y también el sector servicio explica también este aumento con un 2,5% de crecimiento con respecto al 2024″, agregó.
