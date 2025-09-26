Sergio Busquets anuncia su retiro: el histórico del Barcelona y campeón del mundo deja el fútbol a fin de año

El mediocampista de 37 años comunicó a través de un video que colgará los botines al término de la temporada con Inter Miami. Con el Barcelona ganó 32 títulos y con España se consagró en el Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012.

El histórico mediocampista Sergio Busquets anunció este jueves que pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS con el Inter Miami.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, señaló el jugador de 37 años en un emotivo video difundido en sus redes sociales, titulado Todo final es un nuevo comienzo.

Busquets debutó en el primer equipo del Barcelona en la temporada 2008-09 bajo la dirección de Josep Guardiola. Desde entonces fue pieza clave en el mediocampo del equipo más exitoso de la historia blaugrana, junto a Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

En su palmarés destacan 3 Champions League, 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa, entre otros títulos. Con la camiseta del Barça disputó cerca de 700 partidos oficiales, solo por detrás de Messi y Xavi, y llegó a ser capitán del equipo.

Con la selección española, Busquets conquistó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y la Eurocopa de 2012, consolidándose como uno de los mediocentros más importantes de su generación.

Tras quince temporadas en el Camp Nou, en 2023 se unió al Inter Miami, donde volvió a compartir camarín con Messi y Jordi Alba. En Estados Unidos se mantuvo como titular indiscutido, primero bajo las órdenes de Gerardo Martino y actualmente con Javier Mascherano.

Al Inter Miami le restan cinco partidos de fase regular antes del inicio de los playoffs. Si llegan a la final, el último encuentro de la carrera de Busquets podría disputarse el 6 de diciembre.

“El equipo espera ahora su aporte en la recta final de la campaña, en la que pondrá fin a una carrera extraordinaria en la que conquistó numerosos títulos y reconocimientos, ganándose un lugar entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol”, indicó el club en un comunicado.