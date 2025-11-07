Séptima edición del Scotiabank Grand Prix Lago Ranco bate récords con más de 1.200 competidores inscritos

La nueva edición de esta carrera, conocida como “la vuelta al lago más linda de Chile”, que comprende un recorrido por los 114 kilómetros que rodean el Lago Ranco, este año logró el número más alto de inscritos desde que se realiza, convirtiéndose en la carrera ciclística más masiva de Chile. La competencia se llevará a cabo este próximo 8 de noviembre desde las 09:00 horas y la largada se realizará desde la localidad de Bahía Coique.

Más de 1.200 son los ciclistas que el próximo sábado 8 de noviembre se darán cita en la localidad de Bahía Coique, en la Región de Los Ríos, para dar inicio a la séptima edición del Scotiabank Grand Prix Lago Ranco, circuito que contempla la vuelta al lago en un recorrido de 114 kilómetros.

Catalogada como “la vuelta al lago más linda de Chile”, la competencia, cuya primera edición se realizó en 2018, hoy se posiciona como la carrera ciclística de mayor convocatoria de Chile, batiendo el récord de inscritos con más de 1.200 pedaleros confirmados.

“Esta carrera es uno de los grandes hitos deportivos del sur de Chile, que convoca no sólo a los amantes del ciclismo, sino también a toda la comunidad del Lago Ranco, a quienes invitamos a participar y disfrutar en familia de este gran evento que combina deporte y naturaleza”, señala Sebastián Noguera, director ejecutivo de AndesChimp, organizadores de la carrera.

Por su parte, Daniela Belaúnde, Directora de Marketing de Scotiabank Chile y Uruguay, comenta que: “Nos enorgullece ser parte de iniciativas que promueven el deporte, la vida saludable, el respeto por el entorno y el encuentro familiar. Este evento refleja todos estos elementos, alineados con nuestros valores como banco”.

Quienes quieran participar aún pueden hacerlo, ya que quedan cupos disponibles. Más información en: www.grandprixlagoranco.cl.