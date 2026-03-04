Senado votará hoy la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas: ¿Qué implicancias tiene?

Entre otros aspectos, la iniciativa busca la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) con la Federación de Fútbol de Chile.

Para las 16:00 horas de este miércoles está programado que la Sala del Senado vote el proyecto de reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

La iniciativa tiene entre sus ejes principales la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) con la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), que los representantes no puedan ser dueños de los clubes, prohíbe la multipropiedad de equipos de fútbol, que la ANFP pase a ser una Sociedad Anónima, entre otros aspectos.

Previamente, Pablo Milad -timonel de la ANFP- y 30 presidentes de clubes, excepto Deportes Temuco y Puerto Montt, enviaron una carta a El Mercurio señalando que el proyecto ya no se limitaba a perfeccionar a las Sociedades Anónimas Deportivas y que ahora redefine la estructura completa del fútbol profesional y de las Selecciones Nacionales.

Asimismo, los clubes han apelado a que no han sido escuchados.

Reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas: ¿Cuáles son sus objetivos?

División entre la ANFP y la Federación de Fútbol: Busca terminar con conflictos de interés, permitiendo que la FFCh se enfoque en el desarrollo integral y la ANFP se dedique en forma exclusiva a las ligas profesionales

Busca terminar con conflictos de interés, permitiendo que la FFCh se enfoque en el desarrollo integral y la ANFP se dedique en forma exclusiva a las ligas profesionales Fin de la multipropiedad: Prohibe que un mismo controlador posea más de un club

Prohibe que un mismo controlador posea más de un club Regulación de representantes: Impide que agentes de jugadores participen en la propiedad o administración de clubes

Impide que agentes de jugadores participen en la propiedad o administración de clubes Transparencia: Mayor fiscalización y control desde el Estado y abrir espacios para que socios e hinchas tengan incidencia en la propiedad

El senador Matías Walker (Demócratas), quien ha impulsado la reforma, señaló que “el proyecto se lleva discutiendo 10 años, 10 años en que los mismos presidentes de clubes que se oponen al proyecto han podido reformar los estatutos para terminar con la multipropiedad (…) Separar la Federación de la Liga, como lo prometió Pablo Milad”.

“Llegó la hora de votar, este es un proyecto que lo está pidiendo todo un país deportivo. La única alegría de millones de chilenos es el deporte, es el fútbol y la pelota no se puede manchar“, añadió.