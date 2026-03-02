¿Se suspende la Finalissima? Tercer día de conflicto en Medio Oriente deja el Argentina vs. España en peligro

El encuentro entre los campeones de Europa y América está programado para disputarse este 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Qatar. Sin embargo, el partido se mantiene en suspenso debido al ataque de Estados Unidos contra Irán, que ha agudizado el conflicto en Medio Oriente.

(EFE) – La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que deberían disputar las selecciones de España y Argentina en el estadio de Lusail, Catar, el próximo día 27, sigue en el alero tras la segunda jornada de la confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán que ha implicado a buena parte de los países de esta zona de Oriente Medio.

La Asociación de Fútbol de Catar (QFA) ha anunciado este domingo en un comunicado oficial el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio. No menciona expresamente al encuentro entre la Roja y la Albiceleste, que no obstante, corre serio riesgo de no poder jugarse en el estadio en el que el conjunto de Lionel Scaloni se coronó campeón mundial.

La UEFA, la Conmebol y la FIFA, siguen atentamente el desarrollo de los acontecimientos de este conflicto bélico y los contactos son y serán permanentes para, de acuerdo con las autoridades gubernamentales cataríes, tomar una decisión al respecto. De momento, no ha habido manifestaciones públicas oficiales de dichos organismos ni de las federaciones española y argentina, que, como el mundo, aguardan una solución. Este lunes se intensificarán los contactos y las reuniones.

La organización de un evento de esta magnitud exige una intensiva preparación desde días antes del encuentro, con la presencia de multitud de personas en el país para que todo esté a punto y se desarrolle con la magnitud que exige el partido, y ahora mismo multitud de turistas, profesionales y deportistas lo que están tratando es de salir a sus lugares de origen y evitar una presencia en estos momentos que contrae temor y notables riesgos, pero es complicado al estar cerrados los espacios aéreos.

Mientras las ligas de los países implicados han quedado en suspenso, es necesario que vuelva la calma la región para que se pueda disputar la Finalissima y otros amistosos que estaban previstos para esos días, como Catar-Serbia, Arabia Saudí-Egipto, Serbia-Arabia Saudí, España-Egipto y Catar-Argentina.

La Confederación Asiática, que ha dado el pistoletazo de salida este domingo a la Copa de Asia en Australia, ha asegurado a su vez que “continúa siguiendo de cerca los acontecimientos recientes en Medio Oriente durante este período desafiante”.

“La principal prioridad de la AFC sigue siendo el bienestar y la seguridad de todos los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados. En este sentido, mantenemos un contacto estrecho y regular con la selección nacional femenina de Irán y sus árbitros en Gold Coast, y les ofrecemos todo nuestro apoyo y asistencia”, apunta.

La AFC ha aplazado los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Elite en la región oeste, programados inicialmente para este lunes y el martes, así como los de ida de los cuartos de la Liga de Campeones 2 y de la Challenge con equipos de la Región Oeste, originalmente fijados para disputarse entre el martes y el miércoles.

Los encuentros que involucran a clubes de la Región Este en todas las competiciones de clubes de la AFC se llevarán a cabo según lo programado originalmente.

“La AFC continuará monitoreando de cerca esta situación que evoluciona rápidamente y se mantiene firme en su compromiso de garantizar la seguridad de todos los jugadores, equipos, oficiales y aficionados”, añade.

Y en un plazo no tan inmediato surge la situación de Irán respecto para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y para el que se clasificó la selección azerí, que quedó encuadrada en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y tiene que jugar todos sus encuentros en el país estadounidense.

La FIFA y el resto de organismos futbolísticos apuestan de momento por la prudencia y cautela. Es pronto para tomar decisiones de calado, aunque, de mantenerse el conflicto, no deben de tardar al menos en cuanto a la Finalissima.