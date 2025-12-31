Deportes Gonzalo Tapia

Sao Paulo se la juega por Gonzalo Tapia hasta 2029: Esta fue la millonaria cifra que pagaron por el pase del seleccionado chileno

Por Michel Nahas Miranda

31.12.2025 / 14:52

Los cinco goles en 21 partidos, en su mayoría en el segundo semestre de este año, convencieron al elenco paulista y su director técnico, Hernán Crespo, de ejercer la opción de compra.

El ex Universidad Católica Gonzalo Tapia goza de un buen presente en Brasil. Su destacado rendimiento le valió la compra de su pase por parte del Sao Paulo, que desembolsó una millonaria cifra a River Plate para quedarse con el nacional en sus filas.

La alentadora noticia se confirmó este miércoles. Los cinco goles en 21 partidos, en su mayoría en el segundo semestre de este año, convencieron al elenco paulista y su director técnico, Hernán Crespo, de ejercer la opción de compra y desembolsar un cuantioso monto por el jugador.

De acuerdo con GloboEsporte, una operación estimada en poco más de 2,2 millones de dólares selló el vínculo permanente de Gonzalo Tapia con el São Paulo, válido exactamente hasta el 31 de diciembre de 2029.

El propio club detalló por medio de su sitio web que dicho acuerdo comprende “la adquisición definitiva del 60% de los derechos económicos del jugador”, además de un 20% adicional en junio de 2027.

