(Agencia UNO) – El Santos ha anunciado la suspensión del contrato del delantero brasileño Robinho después de que patrocinadores y aficionados mostraran su rechazo al fichaje del jugador, que se produjo hace una semana, por una condena por violación que recibió en Italia en 2017.

“El Santos y el deportista Robinho informan de que, de común acuerdo, suspenderán la validez del contrato firmado el día 10 de octubre para que el jugador pueda concentrarse exclusivamente en su defensa en el proceso que tiene en Italia”, confirmó el club brasileño.

NOTA À IMPRENSA

O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020