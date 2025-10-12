FIFA advierte posibles sanciones por grito homofóbico en Argentina vs México del Mundial Sub 20

Durante los primeros minutos del duelo en el Estadio Nacional se oyó el grito “puto” dirigido al arquero argentino.

Una escena preocupó a la FIFA durante el partido entre Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional. En los primeros minutos, cada vez que el portero argentino Santino Barbi realizaba un saque, desde las tribunas se oyó el grito “puto”.

La organización informó que, si la conducta persiste, el equipo arbitral puede aplicar el protocolo de la FIFA: advertencia al público por altoparlantes, interrupción temporal del juego y, en última instancia, suspensión del partido.

El ente rector del fútbol ha sancionado en diversas oportunidades a federaciones por manifestaciones discriminatorias en los estadios. En paralelo, federaciones y organizadores impulsan campañas para erradicar este tipo de conductas.

Con el 2-0, Argentina avanzó a semifinales y enfrentará a Colombia el miércoles 15 de octubre, a las 20:00, en el Estadio Nacional.