Sampaoli aclara las razones para no ceder a Iván Román para el Mundial Sub 20: “Es un jugador con mucho potencial”

Por CNN Chile

21.09.2025 / 15:54

La cita mundialista tendrá sede en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Sorpresa provocó la noticia de que Iván Román no fue cedido por su club, Atlético Mineiro, para disputar junto a La Roja el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile.

Algunos medios brasileños especularon con que la decisión había sido tomada por el DT del club, Jorge Sampaoli. Sin embargo, fue el mismo técnico quien aclaró lo sucedido.

Sampaoli señaló en una conferencia de prensa que el defensa iba a disputar como titular el partido contra Bolívar por la Copa Sudamericana, pero “se descompuso”.

“La decisión del Mundial Sub 20 es totalmente del club, es totalmente dirigencial. Es un jugador que tiene mucho potencial y que nosotros vamos a utilizar”.

Consultado sobre si conversó con el chileno sobre la posibilidad de jugar el Mundial Sub 20, respondió que no.

“Ni siquiera lo pudimos hablar porque evidentemente no me lo planteó. Estamos teniendo partidos seguidos y estamos hablando solamente de los partidos”.

