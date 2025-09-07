Sammis Reyes rompe el silencio tras críticas de Claudio Bravo: “Claudio para mi siempre va a ser un ídolo”
07.09.2025 / 12:01
El exjugador de fútbol americano había sido apuntado por el excapitán de la selección chilena quien habís dicho que "posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación".
Sammis Reyes, chileno y exjugador de fútbol americano, se refirió a los dichos del excapitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo.
En un comentario en un video que hablaba sobre Sammis Reyes en Instagram, Bravo escribió que “tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación”.
Respecto a estos dichos, en conversación con LUN, Sammis Reyes aseguró que “no sé si él (Claudio Bravo) habrá sido sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero yo creo que es difícil medir cosas“.
“Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos y si te va mal en uno, te cambias a otro. En la NFL es un monopolio, sólo hay 32 equipos y en cada equipo solo hay dos o tres jugadores de mi posición”, recalcó.
Consultado sobre por qué cree que Bravo dijo eso sobre él, ante lo cual señaló que “Claudio, para mí, siempre va a ser un ídolo, una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos, y sin importar lo que diga de mí, yo lo único que le digo a él es que es un grande, que es un referente y que es una persona que marcó el camino para muchos deportistas y niños y niñas de Chile”.
Finalmente, se le preguntó si es que le duele el “ninguneo” a su carrera, ante lo cual replicó que “me siento orgulloso de haber representado a todo un país en la NFL y de no haberme fallado a mí, di lo mejor que tenía dentro de mi estanque y me puedo morir tranquilo. Y no voy a arrancarme del país porque me critiquen un poquito, todo lo contrario. Somos 19 millones de chilenos y si no nos apoyamos entre nosotros, nadie nos va a apoyar”.