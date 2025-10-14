Ruud van Nistelrooy elogia al Mundial Sub 20 en medio de su visita a Chile: “Estoy disfrutando mucho del nivel”

El histórico delantero holandés, que se encuentra en Chile por primera vez, comentó que "a la gente que le gusta el fútbol en Chile le encanta este deporte. Por todas estas razones, creo que es un lugar perfecto para organizar este torneo".

El histórico delantero holandés, Ruud van Nistelrooy, se encuentra de visita por primera vez en Chile.

La leyenda del Manchester United y del Real Madrid asistió la semana pasada a un partido por primera B de Santiago Morning contra Magallanes en San Bernardo. La situación provocó sorpresa entre quienes fueron a ver el partido al Estadio Municipal Luis Navarro Avilés.

Después, el ariete se ha dedicado a disfrutar el Mundial Sub 20, que disputa sus últimas fechas.

Van Nistelrooy expresó que ha disfrutado el nivel del torneo juvenil y que ha visto algunos partidos.

“Estoy disfrutando mucho del nivel del Mundial. Ha sido muy interesante. Vi el Argentina vs México en Santiago. Esta noche hay un Noruega vs Francia [los galos ganaron 2-1]. Es interesante ver equipos de diferentes países. El talento que existe en todo el mundo está aquí en Chile. Lo estoy disfrutando mucho“, manifestó en entrevista con la FIFA.

Además, dijo que el Mundial “es una experiencia muy importante para los jugadores de esta edad. Viajan con su equipo, se preparan para un gran torneo, representan a su país y lidian con la atención mediática”.

Los futbolistas “adquieren experiencia jugando contra equipos de otros continentes o países, y todo eso los hace crecer como jugadores y como selecciones nacionales”.

El goleador también destacó que el clima de octubre es favorecedor para “jugar al fútbol y para entrenar”.

En esa línea, elogió a Chile como sede del Mundial Sub 20: “Chile es un país espectacular. Muy hermoso, con infraestructura, estadios y hoteles en Santiago y en las afueras de la capital. Es un lugar excelente para albergar un torneo como el Mundial Sub-20. Como vimos en el estadio de Santiago y ahora en Valparaíso, a la gente que le gusta el fútbol en Chile le encanta este deporte. Por todas estas razones, creo que es un lugar perfecto para organizar este torneo”.