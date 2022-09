El ganador de 20 Grand Slam, 6 ATP Finals y una medalla de oro en dobles, Roger Federer, anunció su retiro del tenis profesional a los 41 años.

A través de un audio publicado en su cuenta de Instagram y Twitter, el tenista suizo comunicó que la quinta edición de la Laver Cup será su último evento ATP.

Lee también: Día clave para Chile: Las pruebas que llevará a la FIFA para determinar el futuro de Ecuador en Qatar por caso Byron Castillo

“Los últimos tres años para mí han representado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajo duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro“, comenzó “Su Majestad” en su declaración.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 juegos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva“, admitió Feder, para anunciar que “la Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP”.

Lee también: Colo Colo superó a Cobresal en El Salvador y dio otro paso rumbo al título

“Jugaré más tenis en el futuro, pero no en Grand Slam o en el circuito”, aseguró el suizo. “Es una decisión agridulce porque extraño todo lo que el circuito me ha dado, pero al mismo tiempo hay mucho que celebrar. Me considero a mí mismo como una de las personas más afortunadas en la Tierra”.

Federer agradeció a su esposa, Mirka Vavrinec, así como sus fans, a quienes llamó “lo más grande que me ha dado el tenis”.