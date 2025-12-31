Roberto Carlos es hospitalizado y operado de urgencia en Brasil por problema cardíaco

El exfutbolista brasileño y leyenda del Real Madrid fue internado en São Paulo tras detectarse una complicación al corazón durante un control médico. Permanece fuera de riesgo y bajo monitoreo.

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos, ícono del fútbol mundial y multicampeón con el Real Madrid, fue hospitalizado y sometido a una intervención de urgencia en Brasil, luego de que se le detectara un problema cardíaco durante un control médico.

Según información surgida desde su país natal, el exlateral izquierdo fue internado en un centro asistencial de São Paulo tras presentar una complicación de salud que obligó a una rápida evaluación médica.

El procedimiento se originó luego de un chequeo médico de rutina, instancia en la que los especialistas identificaron una anomalía cardíaca. Posteriormente, exámenes complementarios revelaron la presencia de un pequeño trombo en una de sus piernas.

Debido a este diagnóstico, los médicos determinaron que Roberto Carlos debía ser intervenido de urgencia.

Cirugía se extendió más de lo previsto

De acuerdo con el medio español AS, al exjugador de 52 años se le realizó una cirugía para instalar un catéter. La intervención, que inicialmente estaba planificada para durar cerca de 40 minutos, se prolongó por casi tres horas debido a una complicación durante el procedimiento.

Pese a la complejidad del cuadro, el entorno médico informó que Roberto Carlos se encuentra fuera de peligro. No obstante, permanecerá hospitalizado y bajo observación constante durante al menos 48 horas.

El propio exfutbolista entregó un breve mensaje para llevar tranquilidad: “Estoy bien y vigilado”, señaló al ser consultado por su estado de salud.

Desde el entorno del exseleccionado brasileño no se informó si este episodio tendrá impacto en sus actividades futuras, mientras continúa en monitoreo médico.