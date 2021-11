Este lunes se realizaron la gala de los premios Balón de Oro 2021, con la expectación de quien se llevaría el galardón al mejor jugador, y también si la portera chilena Christiane Endler podría quedarse con el este premio en la categoría femenina.

Sin embargo, la jugadora del Olympique de Lyon, y la única sudamericana en la lista, quedó en el 12º lugar. en la competencia que tuvo como ganadora a la jugadora española del FC Barcelona Alexia Putellas. “A todos los entrenadores que han creído en mí, muchas gracias también. A la afición, que me hace sentir muy feliz. Al club, es un privilegio estar representando al Barça en esta gala. A mi familia y a todos mis amigos, los quiero mucho”, afirmó ella.

Por el lado de los hombres, llamó la atención el triunfo de argentino Lionel Messi, con el cual consiguió su séptimo Balón de Oro como mejor futbolista del año

La conquista de la Copa América -después de tres finales perdidas con la albiceleste- ha sido su mejor aval en una temporada irregular, la última con la camiseta azulgrana y en la que a pesar de todo fue Pichichi de la liga española y campeón de la Copa del Rey.

“Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía lo que iba a pasar, y ahora me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar y hoy me toca estar en París. Estoy muy feliz y muy ilusionado, con muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que mucho, porque amo esto”, señaló tras recoger su premio.

Por otra parte, tuvo una mención especial para el polaco Robert Lewandowski, campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich y actual Bota de Oro, que terminó segundo en la votación y que además alzó el premio al Goleador del Año. “Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador”, agregó.

El podio lo completó el italiano Jorginho del Chelsea, que corona con un tercer puesto su espectacular 2021, en el que conquistó la Eurocopa y la Liga de Campeones.

El resto de los galardonados fueron el portero Gianluigi Donnarumma con el Premio Yachine, el español Pedri que se quedó con el Premio Kopa, y el Chelsea que se consagró como el mejor equipo.