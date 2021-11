En el marco de la penúltima fecha del Campeonato Nacional, Universidad Católica venció por 2 goles a 0 a Huachipato en San Carlos de Apoquindo y quedó a un paso de ser tetracampeón del fútbol chileno, puesto que a la misma hora Colo Colo cayó en un deslucido partido frente a la Unión Española en el Monumental por 0 a 1 y cedió puntos claves en la lucha por el título

Los encuentros comenzaron en simultáneo, considerando la igualdad de puntos (62) entre Cruzados y Albos en la recta final de uno de los términos de campeonatos más emocionantes del último tiempo.

Los dirigidos por Cristián Paulucci lograron imponerse sin contratiempos a un Huachipato que luchó, sin éxito, por obtener las unidades necesarias para salir del fondo de la tabla.

El primer tanto para los precordilleranos fue obra de Diego Valencia, cuando el partido recién cumplió 7 minutos. El ariete logró conectar un gran pase de Marcelino Núñez y abrió el marcador tempranamente en San Carlos de Apoquindo.

Fernando Zampedri consolidó la ventaja cruzada gracias a un violento derechazo que dejó sin opciones a Gabriel Castellón al minuto 37 de la primera mitad.

Lee también: Malas noticias para la Roja: Gabriel Arias sufrió rotura de ligamento cruzado y entrará a pabellón en los próximos días

El marcador perduraría así hasta el pitazo final, entregándole los 3 puntos a los de la franja que, tras derrotar al equipo de Mario Salas, esperaban lo que sucedía con Colo Colo en su enfrentamiento en Macul.

En el Monumental, en tanto, las cosas se complicaron para el Popular, pues no lograron imponerse frente a una Unión Española que salió decidida a triunfar en tierras forasteras.

Los hispanos lograron sostener un 0-0 hasta el final del primer tiempo y tuvieron mejor suerte durante el segundo lapso, logrando batir las redes de Brayan Cortés mediante una muy buena jugada colectiva que terminó en un golazo de Alejandro Chumacero para enmudecer a la hinchada alba.

En definitiva, sería ese tanto que, si bien no sentenció las aspiraciones albas de obtener el título, dejó a los dirigidos por Quinteros con la segunda opción de lograr el título y a la espera de lo que puedan hacer los de la franja en la última fecha, puesto que el Cacique ya no dependen de sí mismos y un triunfo no le bastaría si los precordilleranos ganan su encuentro respectivo.

En otros resultados de la jornada, Curicó Unido empató 1 a 1 con Palestino y se mantiene fuera de peligro en la zona roja de la tabla y Deportes La Serena dio la sorpresa y venció en condición de visitante a Unión la Calera por 1 a 2. Estos resultados dejan en zona de promoción a Universidad de Chile.

Todo se definirá en la próxima fecha, donde la UC quedó con la primera opción para el título y en la parte baja aún hay muchos equipos comprometidos.