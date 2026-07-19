Revisa cómo fue el show previo a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La final de la Copa del Mundo 2026 se juega con todo. Argentina y España disputan la gloria eterna en Nueva York.

Pero antes del puntapié inicial, la FIFA, fiel a su estilo, organizó un show que contó con diversos artistas e influencers que mostraron todo su potencial.

Fue así como iShowSpeed, Jennifer Hudson, Tom Cruise, entre otros, fueron parte de la ceremonia previa al inicio del esperado partido.

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