Sistema frontal: Gobernador de Coquimbo reporta que hay 15 personas que están “inubicables”

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, entregó detalles sobre la situación de la región en el marco del sistema frontal.

En entrevista con CNN Chile Radio, señaló que actualmente la “situación es sumamente delicada” y que, si bien ha bajado la intensidad de las precipitaciones, hay “muchos lugares muy complicados porque baja con mucha fuerza todavía el agua, sobre todo ahora en este sector más norte, que es en el Valle de Elqui. El río de Elqui ha bajado con una fuerza que no se ha observado hace décadas y tenemos todavía personas que están en riesgo de que se les lleve el agua”.

“En eso están ahora preocupados los equipos de emergencia: de rescatar a todas las personas, de evacuar lo más posible, ponerlas a resguardo y esperemos que la situación no pase a mayores. Tenemos una región que está bajo el lodo y ahora como Gobierno Regional, estamos trabajando para hacer un levantamiento, un catastro de todo lo que va a ser necesario para que nosotros podamos apoyar como gobierno regional e ir en ayuda a las personas”, dijo.

La autoridad indicó que son distintas las zonas afectadas y que hay algunos sectores sobre los que no se tiene certeza ya que están incomunicados.

#CNNChileRadio | Cristóbal Juliá, Gobernador regional de Coquimbo: “No hay un reporte oficial de personas desaparecidas. Tenemos 15 personas que están inubicables (…) Hay mucha angustia. Tenemos 9.684 aisladas por interrupción temporal de conectividad, pero no todos están con… pic.twitter.com/aqlddGyMfa — CNN Chile (@CNNChile) July 20, 2026

Hasta el momento, además, hay 15 personas inubicables.

“Acá al menos no tenemos un reporte oficial de personas desaparecidas. Lo que tenemos son 15 personas que están en estado de inubicables, que es distinto en ese sentido. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir que en este momento tenemos personas desaparecidas o personas fallecidas”, sostuvo.

Respecto a personas aisladas, informó que la cifra llegó a 9.684: “Ese es el número oficial de personas que están en estado de aislamiento. Pero no todos, y esto por interrupción temporal de conectividad, pero no todos están con inminente riesgo de su vida”.

Con todo, Juliá reiteró que “lo más crítico en estos momentos está precisamente en la ribera de Elqui, de lo que yo manejo de información hasta este minuto, donde todavía no se rescató a personas”.