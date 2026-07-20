Presidente Kast decreta zona de catástrofe en Región de Coquimbo y Provincia del Huasco por impacto de sistema frontal en el país

Durante la mañana de este lunes, el Presidente José Antonio Kast, anunció nuevas medidas en el marco del sistema frontal que está afectando a gran parte del país durante los últimos días.
En este contexto, el mandatario aseguró que las nuevas determinaciones se adoptaron a raíz que “la situación en la Región de Coquimbo -y en la provincia de Huasco- ha ido aumentando en la gravedad, por temas de corte de suministro de agua potable, por temas de algún tipo de desplazamiento de tierras por aumento de los caudales, y cortes de energía eléctrica”.
“Pudimos evaluar a ver en qué momento se decretaba el Estado de Excepción de Catástrofe, y solicitarlo como corresponde, en las regiones o provincias que se determine la activación de este estado de excepción. Hemos determinado que esto se realice en la Región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco”, añadió el Presidente Kast.
De momento, el balance del temporal arroja que se han registrado 99 mil personas aisladas, 17 mil viviendas con daños, 5 muertos y 4 desaparecidos.
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