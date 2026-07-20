Marvel desata el multiverso: Tráiler de “Avengers: Doomsday” confirma el regreso de Chris Evans y la llegada de los X-Men al MCU

El tráiler oficial de Avengers: Doomsday ya circula en todas las plataformas digitales. El material audiovisual, que se proyectó de forma exclusiva durante CinemaCon en abril, marca el punto más alto de la narrativa de multiversos que Marvel Studios construye desde el estreno de Avengers: Endgame en 2019. La película, programada para el 18 de diciembre, representa la culminación de siete años de historias entrelazadas a través de tres Fases del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La trama central enfrenta a los héroes contra Doctor Doom, personaje que aparece con el rostro oculto bajo una máscara metálica. Robert Downey Jr. retorna a la franquicia en este papel, a diferencia de su icónica interpretación anterior como Iron Man —quien murió al final de Endgame. Las pistas apuntan a que se trata de una variante del genio multimillonario proveniente de otra realidad. Doom apareció de manera breve en la escena postcréditos de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos.

El reparto más ambicioso de la historia de Marvel

El elenco reúne a figuras consolidadas del MCU junto a caras que provienen de universos cinematográficos previos. Chris Evans vuelve como Steve Rogers, ahora con un hijo, mientras que Chris Hemsworth repite como Thor en un enfrentamiento directo con Doom. Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Simu Liu y Tenoch Huerta completan la lista de rostros familiares.

La integración de Fox al MCU constituye uno de los movimientos más relevantes del proyecto. Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden y Rebecca Romijn retoman sus papeles de la saga X-Men. Channing Tatum repite como Gambito tras su aparición en Deadpool y Wolverine. Por su parte, el equipo de los Cuatro Fantásticos —Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach— y los Thunderbolts —Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman— se suman a la contienda.