Monitoreo de alerta roja en la Provincia de Huasco: Autoridades informan alta probabilidad de derrumbes

Senapred entregó un balance respecto al monitoreo de la alerta roja que rige en la Provincia de Huasco (Región de Atacama) debido al sistema frontal.

Hasta la mañana de este lunes se encuentran vigentes cuatro avisos por viento normal a moderado, probables nevadas en precordillera, nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca en cordillera y precipitaciones normales a moderadas en litoral, cordillera de la costa y sectores de valles, pampa y precordillera.

Los fenómenos están vigentes entre el viernes 17 y hasta el martes 21 de julio.

También hay una alarma por precipitaciones intensas en la provincia de Huasco (costa a precordillera) y una alerta por viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco en litoral, cordillera de la costa y sectores de valles, pampa, precordillera y cordillera.

Por otro lado, de acuerdo a información del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), podrían ocurrir aluviones y derrumbes.

En detalle, “la probabilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) es muy alta en litoral, cordillera de la costa y valles transversales, precordillera y valles precordilleranos, alta en pampa y baja para cordillera de la región”.

Asimismo, hay una probabilidad “muy alta” de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) para la Provincia de Huasco.

Senapred indicó que, debido a la “activación de diversas quebradas, se mantiene interrumpida diversas rutas en la región, los equipos de emergencia se encuentran evaluando y trabajando para habilitar la conectividad en la región”.