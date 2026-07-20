Hombre ocultó condena por abuso sexual infantil a su futura esposa: Tribunal acogió su petición y declaró la nulidad del matrimonio

El Juzgado de Familia de Rancagua declaró la nulidad del matrimonio de una mujer luego de comprobarse que su cónyuge le ocultó, antes de la celebración del vínculo, que estaba imputado por abuso sexual contra su propio hijo menor de 14 años.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal determinó que la demandante se comprometió sin un consentimiento libre y espontáneo, debido a que desconocía los antecedentes penales del hombre, quien actualmente cumple una condena de siete años de presidio efectivo dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.

La resolución judicial estableció que se configuró un “error recaído sobre alguna de las cualidades personales del otro cónyuge”, según lo estipulado en la Ley de Matrimonio Civil.

El fallo señala que este engaño fue determinante y se contrapone a los fines del matrimonio del Código Civil, referidos al auxilio mutuo y la crianza de los hijos.

El tribunal concluyó que la acción civil se interpuso dentro del plazo legal, ya que el hecho que originó la falsa percepción sigue vigente mientras el demandado cumpla su reclusión.