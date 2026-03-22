Deportes copa libertadores

Revisa acá el histórico gol con el que Wanderers conquistó la Copa Libertadores sub 20

Por CNN Chile

22.03.2026 / 20:52

{alt}

El cuadro nacional logró llevar la serie a penales con un agónico gol en el minuto 88 de encuentro y en la tanda de los 12 pasos, se impuso 5-4.

Santiago Wanderers hizo historia. El cuadro caturro logró alzarse con la Copa Libertadores sub 20 en una final de infarto ante el poderoso Flamengo de Brasil.

El cuadro nacional logró llevar la serie a penales con un agónico gol en el minuto 88 de encuentro y en la tanda de los 12 pasos, se impuso 5-4.

En el puerto se desató una fiesta, donde cientos de hinchas se juntaron en torno a pantallas gigantes para seguir el encuentro.

Revisa acá el gol que le dio la gloria al Decano.

 

DESTACAMOS

Negocios "Es problemático": Ignacio Briones cuestiona el concepto de "gobierno de emergencia" de Kast e insta a realizar reformas estructurales

LO ÚLTIMO

Mundo Precios del petróleo suben tras amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz
Revisa acá el histórico gol con el que Wanderers conquistó la Copa Libertadores sub 20
Cadem: Presidente Kast registra 51% de aprobación y 42% de desaprobación
Pablo García advierte por alza de combustibles tras guerra en Irán: "Hoy día Chile es una economía más pobre"
Sonia Montecino gesto de Adriasola de servir comida en La Moneda: "Estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional"
Influyentes, capítulo 89: Pablo García y Sonia Montecino