Revisa acá el histórico gol con el que Wanderers conquistó la Copa Libertadores sub 20

El cuadro nacional logró llevar la serie a penales con un agónico gol en el minuto 88 de encuentro y en la tanda de los 12 pasos, se impuso 5-4.

Santiago Wanderers hizo historia. El cuadro caturro logró alzarse con la Copa Libertadores sub 20 en una final de infarto ante el poderoso Flamengo de Brasil.

El cuadro nacional logró llevar la serie a penales con un agónico gol en el minuto 88 de encuentro y en la tanda de los 12 pasos, se impuso 5-4.

En el puerto se desató una fiesta, donde cientos de hinchas se juntaron en torno a pantallas gigantes para seguir el encuentro.

Revisa acá el gol que le dio la gloria al Decano.