Revelan que Dembélé “no tuvo competencia” en el Balón de Oro: “Ganó por un amplio margen”

El jugador francés superó con creces a Lamine Yamal, quien se quedó en el segundo lugar.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 por un amplio margen. Así lo confirmó Vincent Garcia, redactor jefe de France Football -revista que organiza el certamen- a L’Équipe TV.

Si bien los resultados se darán a conocer de manera oficial cuando la revista publique su edición especial, Garcia entregó algunas pistas sobre cómo fue la votación.

Cabe recordar que los ganadores son definidos a través de una votación de 100 periodistas de todo el mundo. Y la elección se basa en tres aspectos: actuaciones individuales, carácter decisivo o impacto, actuaciones y logros del equipo y clase y juego limpio.

Este año, Dembélé disputó cerca de 50 partidos, en los que marcó 35 goles y dio 16 asistencias.

Además, su equipo, el Paris Saint-Germain (PSG) se consagró ganador de la Champions League por primera vez. El club también se quedó con la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia. Por otro lado, fue subcampeón del Mundial de Clubes.

Así, el francés superó con creces a Lamine Yamal. De todos modos, el español de 18 años se quedó con el Trofeo Kopa.

“Si tuviera que darles una idea, no hubo competencia, sinceramente”, comentó el redactor jefe de France Football, y añadió que hubo una clara preferencia en todos los continentes, “ya sea en África, Europa, Sudamérica o Norteamérica”.

“Ousmane Dembélé ganó por un amplio margen. Se ganó ampliamente el apoyo de nuestros jueces del Balón de Oro. Es un Balón de Oro que parece ser una opción sólida para nuestros jueces”, dijo.