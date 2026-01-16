Deportes fórmula 1

Red Bull presentó su nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1: Este será su diseño

Por Miguel Buksdorf

16.01.2026 / 14:19

{alt}

La escudería austriaca presentó el RB22 que pilotaran Max Verstappen e Isack Hadjar.

Red Bull presentó el RB22, el nuevo monoplaza que pilotaran el 4 veces campeón del mundo Max Verstappen y el fránces Isack Hadjar, recién ascendido de Racing Bulls, para afrontar la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El nuevo diseño de la escudería austriaca deja de lado el tradicional azul marino mate que traía desde la temporada 2016, para pasar a un azul más vívido y brillante.

La presentación tuvo lugar en la sede de Ford en Detroit, Estados Unidos, y no solo marca el cambio del diseño del monoplaza, sino que también da el puntapié a la asociación de Red Bull con Ford como la marca que proveerá el motor a la escudería durante la temporada 2026 de la F1.

Oracle Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

Este cambio de unidad de potencia, deja atrás la colaboración que tuvo Red Bull con Honda entre los años 2019 y 2025, periodo en el que lograron cuatro campeonatos de pilotos y dos campeonatos de constructores.

Red Bull y Ford: Una nueva era

Red Bull inicia una nueva era junto a Ford tras una complicada temporada 2025, en la que reemplazaron al piloto neozelandés Liam Lawson tras solo tres carreras y despidieron a Christian Horner, Director de Equipo, quien llevaba desde el 2004, año en el que Red Bull entró a la categoría.

El objetivo de Red Bull y su piloto estrella Max Verstappen, es arrebatarle el trono a McLaren, que ha ganado los dos últimos campeonatos de constructores y el campeonato de pilotos a Lando Norris quien se coronó campeón la temporada 2025 con la escudería británica.

Oracle Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

