Los recorridos que harán Estados Unidos, México y Canadá para el Mundial 2026: ¿Quién viajará más?

Este sábado la FIFA dará a conocer el calendario completo de la Copa del Mundo.

(CNN Español) — El primer Mundial de fútbol de 48 selecciones tendrá varias particularidades. Una de ellas es que, al jugarse en tres países, varias selecciones tendrán que recorrer largas extensiones de terreno, y otras, en cambio, tendrán calendarios y sedes más cercanas y favorables a la hora de armar la logística del torneo.

En el caso de los tres cabezas de serie que ya saben su posición en las llaves, México (Grupo A), Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D), los recorridos a realizar no son demasiado distintos el uno del otro.

México jugará en el Estadio Azteca su primer y tercer partido de la fase de grupos, debiendo ir en el medio de ellos a Guadalajara. El viaje es de 602 kilómetros, por lo que la ida y la vuelta le representan 1.204 kilómetros en total.

A Canadá le tocará el peor recorrido de las tres anfitrionas. Abre su primer juego en Toronto, para luego desplazarse a la costa oeste, donde jugará sus dos partidos restantes en Vancouver. El viaje total es de 4.343 kilómetros.

Un poco más favorable será el recorrido para Estados Unidos, que alternará en la fase de grupos entre Los Ángeles y Seattle. Los de Mauricio Pochettino abren en Los Ángeles para luego subir al norte, en Seattle, y volver a LA, en un recorrido total de 3.652 kilómetros de ida y vuelta.

No está del todo claro el panorama para las demás selecciones cabeza de serie. La FIFA anunció este lunes que recién el sábado quedarán confirmadas las sedes (junto con los horarios) de los 104 partidos. El ente mundial del fútbol dijo que buscará “garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, y, cuando sea posible, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones jugar en vivo en las diferentes zonas horarias”.

Un primer bosquejo del calendario publicado por la FIFA permite aventurar que el eventual cabeza de serie del grupo F no saldría de Texas. Jugaría sus tres partidos entre Dallas y Houston, el primero y el último en el estadio de los Cowboys, y el del medio en el de los Texans. Así, tendría que viajar solamente 786 kilómetros de ida y vuelta dentro del mismo estado.

Sin embargo, el recorrido más cómodo según este boceto lo tendría el primer preclasificado del Grupo I, que jugaría sus dos primeros partidos en Nueva York/Nueva Jersey y el último en Boston. Un recorrido corto, de solamente 349 kilómetros de ida.

La peor suerte le correspondería al cabeza de serie que vaya al Grupo C. Ese jugaría por toda la costa Este, empezando en Boston, bajando luego a Filadelfia y terminando en Miami. Un viaje total de 2.428 kilómetros entre las tres ciudades.

Sin embargo, hay que esperar al sábado para conocer el calendario completo y confirmado por la FIFA.