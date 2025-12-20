Alexis Sánchez vuelve al Bernabéu: Horario y dónde ver el Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga

El delantero chileno volverá a enfrentar al conjunto merengue este sábado en el Santiago Bernabéu, en un duelo válido por la fecha 17 de LaLiga.

El fútbol español tendrá una nueva jornada este sábado 20 de diciembre con un atractivo partido en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibirá al Sevilla por la fecha 17 de LaLiga. El encuentro marcará un nuevo cruce de Alexis Sánchez frente al conjunto merengue.

El equipo andaluz visitará la capital española desde las 17:00 horas de Chile, en un compromiso que contará con presencia chilena, ya que tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo fueron convocados. El delantero tocopillano llega al encuentro en medio de cuestionamientos por su rendimiento en los últimos partidos, mientras que el lateral retorna recientemente a la citación tras superar una lesión.

El Sevilla, dirigido por Matías Almeyda, afrontará el duelo con un escenario complejo debido a varias bajas por problemas físicos y a la ausencia de jugadores convocados a la Copa Africana de Naciones. Pese a ello, el regreso de Gabriel Suazo aparece como una de las principales novedades del plantel.

En cuanto a Alexis Sánchez, se espera que pueda sumar minutos ante el Real Madrid, en un partido que podría marcar su presentación número 100 en el campeonato español, considerando sus distintas etapas en LaLiga.

¿Dónde y a qué hora ver el Real Madrid vs. Sevilla?

El enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla se disputará este sábado 20 de diciembre, a partir de las 17:00 horas de Chile, en el estadio Santiago Bernabéu.

En territorio nacional, el partido será transmitido por televisión a través de DSports, en los canales 610 y 1610, y también estará disponible de manera exclusiva vía streaming en la plataforma DGO.