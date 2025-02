Manchester City irá por la épica frente al Real Madrid en el Bernabéu, horario y dónde ver en TV y online el partido de Champions League

El City de Guardiola buscará revertir lo ocurrido en Manchester y quieren lograr la remontada contra el Real Madrid, que intentará mantener la ventaja de local.

Por la fase de Play-Offs eliminatorios de la UEFA Champions League, el Manchester City cayó en la ida de local por 3 – 2 frente a un Real Madrid que empataría al minuto 86 con anotación de Brahim Díaz y lo daría vuelta a los 90+3 gracias a un solitario Jude Bellingham que anotaría para la victoria parcial de los merengues.

El equipo español dirigido por Carlo Ancelotti, logró una esforzada victoria, que gracias a buenos cambios en el segundo tiempo, una impecable actuación de Vinicius Jr. y el gran control del medio campo comandado por el uruguayo Valverde, sacaron adelante un partido que se complicó hasta el final por las dos anotaciones de Erling Haaland para los Citizens.

Real Madrid vs Manchester City: Dónde ver el partido

Este duelo, cuenta con recientes registros en la máxima competición europea, donde se han encontrado 5 veces en fases de eliminación directa desde el 2016 y el equipo merengue se ha impuesto con 3 duelos de ida y vuelta ganados, sobre 2 del City.

Frente a estos números, el técnico del City, Pep Guardiola, dijo que “Todo el mundo lo sabe si preguntas antes del partido, el porcentaje para pasar, no sé, llegamos al 1%, o no sé qué”, dichos que más tarde su par y próximo rival, Ancelotti, respondería diciendo: “Nosotros no pensamos que tenemos el 99%, pensamos que tenemos una pequeña ventaja que tenemos que aprovechar” aseguró el italiano.

¿A qué hora y donde se jugará?

El partido de vuelta, por los Play-offs de Champions Legue, se disputará este miércoles 19 de febrero, a las 17:00 horas, horario de Chile, en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

¿Dónde ver en Televisión y online?

El partido será transmitido en vivo por el canal ESPN, además de la plataforma de streaming Disney+.