Real Madrid vs Barcelona: A qué hora y dónde ver en Chile El Clásico de LaLiga

El Santiago Bernabéu será escenario de un nuevo clásico entre Real Madrid y Barcelona por la décima fecha de LaLiga. Revisa el horario del partido y cómo verlo desde Chile.

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, por la décima fecha de LaLiga 2025/26. Será un nuevo capítulo del duelo más esperado del fútbol español y uno de los eventos más seguidos del mundo.

El equipo dirigido por Xabi Alonso llega como líder del torneo con 24 puntos, tras vencer por 1-0 al Getafe con gol de Kylian Mbappé. Por su parte, los dirigidos por Hansi Flick vienen de un ajustado triunfo por 2-1 ante Girona, con anotaciones de Pedri y Ronald Araújo, que les permitieron mantenerse a solo dos unidades de la cima.

En la temporada pasada, el Barcelona se impuso en ambos clásicos ligueros. En el Bernabéu, goleó 4-0 con doblete de Robert Lewandowski, además de tantos de Lamine Yamal y Raphinha. En Montjuïc, repitió con un 4-3 gracias a un doblete de Raphinha, sumado a goles de Eric García y Yamal. Kylian Mbappé marcó los tres tantos del Real Madrid en esa ocasión.

🕐 ¿A qué hora se juega Real Madrid vs Barcelona en Chile?

El clásico entre Real Madrid y Barcelona se disputará este domingo 26 de octubre a las 12:15 horas de Chile.

📺 ¿Dónde ver el partido?

El encuentro será transmitido en Disney+ Premium, que cuenta con los derechos de LaLiga para Chile y Sudamérica. También estará disponible en su versión móvil a través de la app de Disney+.

El Santiago Bernabéu volverá a ser testigo de una edición de alto voltaje de El Clásico, con Real Madrid y Barcelona peleando punto a punto por el liderato de la temporada 2025/26.