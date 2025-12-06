¿Dónde y a qué hora ver Real Betis vs. Barcelona por LaLiga?

El líder del fútbol español visita al conjunto de Manuel Pellegrini por la Fecha 15. Revisa el horario en Chile, el estadio del encuentro y las señales donde se podrá ver.

La Fecha 15 de LaLiga continúa este fin de semana con el duelo entre Real Betis y Barcelona, encuentro donde los dirigidos por Manuel Pellegrini buscan frenar a los líderes del campeonato español.

¿Cuándo se juega Real Betis vs. Barcelona?

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 14:30 horas de Chile.

El compromiso se desarrolla en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

¿Dónde ver Real Betis vs. Barcelona?

La transmisión en Chile estará disponible por el canal ESPN.

En streaming, el encuentro se puede ver en Disney+ dentro del Plan Premium.