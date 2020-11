Impacto mundial ha causado la muerte de Diego Armando Maradona producto de un paro cardiorrespiratorio. El ídolo del fútbol argentino y mundial falleció este miércoles a los 60 años, lo que llevó al presidente Alberto Fernández a decretar un duelo nacional de tres días.

En su país, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) manifestó “su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda”. De la misma forma, futbolistas de todo el mundo han rendido sus homenajes al “Barrilete Cósmico”.

El ex capitán de Real Madrid Iker Casillas dijo que Maradona fue un “genio de este deporte” y lamentó que este es un “día triste para el fútbol”.

El británico Gary Lineker reconoció que fue “el mejor jugador” de su generación” y “posiblemente el más grande de todos los tiempos”.

“Después de una vida bendecida, pero con problemas, es de esperar que finalmente encuentre algo de consuelo en las manos de Dios”, agregó quien fuera rival de la leyenda transandina en la Copa del Mundo en 1986.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020