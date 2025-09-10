Raphinha explota tras la caída de Brasil en El Alto: “Jugar a 4.000 metros perjudica a todos”

El delantero del FC Barcelona apuntó contra la altitud de El Alto y contra el árbitro chileno Cristián Garay, tras la derrota de Brasil que permitió la clasificación de Bolivia al repechaje.

La selección de Brasil, ya clasificada al Mundial 2026, cerró las Eliminatorias con una sorpresiva derrota por la cuenta mínima ante Bolivia en El Alto. El resultado permitió que la Verde se quedara con el cupo al repechaje, mientras que la caída dejó molestos a los jugadores del pentacampeón.

Uno de los más críticos fue Raphinha, delantero del FC Barcelona, quien no se guardó nada en sus declaraciones pospartido.

“A partir del momento en el que un equipo te hace jugar a 4.000 metros de altitud para poder ganar el partido, pienso que eso perjudica bastante a las demás selecciones”, lanzó con molestia.

Críticas al arbitraje chileno

El atacante también apuntó contra el árbitro chileno Cristián Garay, encargado de impartir justicia en el encuentro disputado en el estadio Municipal de El Alto.

“En un encuentro equilibrado como el que estábamos jugando, el árbitro se inventó un penal. Creo que eso complica aún más nuestro juego dentro del campo”, acusó Raphinha, visiblemente enojado tras el resultado.

El propio DT de Brasil, Carlo Ancelotti, se sumó a las quejas posteriores, dejando en evidencia la incomodidad dentro del plantel por las condiciones y el arbitraje del duelo.

Más allá de las críticas, Bolivia celebró en casa una clasificación histórica al repechaje, dejando fuera a Venezuela, que perdió su opción tras caer ante Colombia en Maturín.