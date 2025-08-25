Tabilo escala en el ranking ATP mientras Alcaraz busca recuperar el número uno: Así le fue a los chilenos en la lista

Alejandro Tabilo protagonizó la mayor subida entre los tenistas nacionales y ya piensa en su debut en el US Open ante Alexander Zverev. En la cima, Carlos Alcaraz podría desplazar a Jannik Sinner si conquista el torneo.

Este lunes se actualizó el ranking ATP en plena disputa del US Open, que ya tuvo como primera baja nacional a Nicolás Jarry, eliminado en su debut.

El “Príncipe” sigue siendo el número uno del país. Pese a la caída en Nueva York, ascendió un puesto y quedó 102° del mundo. Sin embargo, la gran noticia la entregó Alejandro Tabilo, quien protagonizó el mayor ascenso entre los chilenos: escaló cuatro lugares y se instaló en el puesto 122°.

El tenista de Hijuelas tendrá un duro desafío este martes, cuando enfrente en primera ronda del US Open al alemán Alexander Zverev, actual número 3 del planeta.

Otros dos nacionales también subieron en la clasificación: Cristian Garin quedó 126°, mientras que Tomás Barrios avanzó al puesto 134°.

Alcaraz amenaza la cima

En el top ten no hubo cambios esta semana. Jannik Sinner se mantiene como número uno del mundo y Carlos Alcaraz ocupa el segundo lugar. Sin embargo, el escenario podría cambiar pronto: si el español se consagra campeón del US Open, volverá a lo más alto del ranking.