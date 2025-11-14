Histórico en Bolivia y con papel discreto en la clasificación chilena a Francia 98: ¿Quién fue Xabier Azkargorta?

Durante su ciclo con la Roja, estuvo al mando en 18 encuentros, la mayoría de ellos amistosos.

El entrenador español Xabier Azkargorta, quien dirigió a la selección chilena entre 1995 y 1996, falleció este viernes a los 70 años en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, país donde alcanzó su mayor hito deportivo.

Durante su ciclo con la Roja, estuvo al mando en 18 encuentros, con un registro de seis victorias, cinco empates y siete derrotas, incluyendo la participación en la Copa América 1995.

Su paso por Chile estuvo marcado por una búsqueda de identidad táctica —utilizó esquemas como el 4-4-2 rombo, 3-5-2 ofensivo y 5-3-2— y una renovación de nombres, pero los resultados no consolidaron el proyecto.

Se le recuerda primordialmente por su desempeño en la Copa América disputada en Uruguay, la Roja igualó con Bolivia y perdió ante Argentina y Estados Unidos, quedando fuera en fase de grupos.

En amistosos y partidos de preparación, el equipo mostró altibajos: derrotas duras ante Perú (0-6), la más abultada de las historia del duelo del pacífico, y México (1-2), pero también victorias sobre Australia, Irlanda del Norte y Bolivia.

Pese al rendimiento irregular, Azkargorta dejó una impresión de trabajo estructurado y discurso claro, aunque sin lograr continuidad. Tras su salida, el técnico concentró su carrera en otros proyectos internacionales y retornó años más tarde a Bolivia, donde se instaló definitivamente.

“Espero que una vez muerto el perro, se acabe la rabia”, fue la frase que marcó su salida de la selección chilena.

Su nombre quedará asociado para siempre a la selección boliviana, a la que clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994, un hecho inédito hasta hoy.