¿Quién es Fernando Ortiz? El perfil del técnico argentino que suena en Colo Colo

El exdefensor argentino, con pasado en Boca Juniors y experiencia dirigiendo en la Liga MX, aparece entre las principales alternativas que analiza Blanco y Negro para la banca alba, aunque su arribo aún no está confirmado.

El nombre de Fernando Ortiz ha comenzado a tomar fuerza en los últimos días en el entorno de Colo Colo, luego de que la dirigencia de Blanco y Negro analizara distintas alternativas para la banca tras la salida de Jorge Almirón. Aunque aún no existe confirmación oficial, el entrenador argentino se posiciona como una de las cartas con mayores opciones.

¿Quién es Fernando Ortiz?

Ortiz, de 47 años, inició su carrera en los banquillos en el fútbol paraguayo, donde dirigió a Sol de América y Sportivo Luqueño sin mayores éxitos.

Su gran salto lo dio en México, primero con el América, con el que alcanzó un 66% de rendimiento, y posteriormente en Rayados de Monterrey, donde firmó campañas aceptables tanto en la Liga MX como en torneos de Concacaf.

Sin embargo, su última experiencia en Santos Laguna fue más compleja: presentó la renuncia tras una temporada adversa en la que el equipo terminó colista, con apenas 2 triunfos en 17 partidos, logrando un 13% de rendimiento.

Como futbolista, en cambio, Ortiz vivió una carrera más laureada. Defendió a Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, conquistando títulos locales en Argentina, además de una Liga MX con Santos Laguna.

Pese a no haber levantado trofeos como entrenador, su conocimiento del medio mexicano y sus credenciales como exjugador de peso lo han llevado a ser considerado en distintas oportunidades para equipos importantes de la región.

En medio de un complicado presente deportivo para Colo Colo, su nombre se instala como una opción que divide opiniones: para algunos, una apuesta arriesgada; para otros, un perfil con carácter y experiencia internacional que podría dar un giro al rumbo albo.