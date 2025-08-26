Quejas por olor a marihuana en el US Open: “Se traslada a las pistas de tenis”

"Vayas a donde vayas, huele a marihuana", expresó el tenista noruego Casper Ruud.

Una particular queja ha protagonizado los primeros días del US Open. Se trata del olor a marihuana que se ha sentido durante los partidos del último Grand Slam del 2025.

Uno de sus participantes, el noruego Casper Ruud, expresó a un medio de su país que “vayas donde vayas, huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”.

“Creo que es molesto estar en el campo y que alguien fume marihuana. No es divertido para los jugadores estar cansados y al mismo tiempo tener que inhalar el olor. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”, manifestó el tenista.

La queja de Ruud no es la única. Por ejemplo, hace dos años la griega Maria Sakkari también apuntó al olor a marihuana en el US Open, señalando que podría deberse a la cercanía del recinto con el Corona Park. “Creo que era hierba y el olor venía del parque”, dijo.

Desde 2022, esta droga está despenalizada en Nueva York y está permitido que las personas pueden llevar marihuana para consumo propio fuera de su hogar.