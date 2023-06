Nicolás Jarry cayó a las puertas de los cuartos de final de Roland Garros ante el noruego Casper Ruud, quien se impuso por 7-6(3), 7-5 y 7-5 en un intenso partido.

Tras el encuentro, Rudd (4°) no tuvo más que palabras de elogios para el chileno. “Fueron tres sets realmente difíciles ¿Cuánto tiempo hubiera durado el partido si nos vamos al quinto set?”, dijo, según consignó la agencia de noticias AFP.

“Él está jugando muy agresivo y creo que ganó mucha más confianza desde nuestro partido en Ginebra. (…) Afortunadamente, esta pista tiene más espacio, lo que me permitió restar desde muy por detrás de la línea de fondo”, agregó.

En esta línea, señaló que “el objetivo era detener ese buen momento por el que él estaba pasando y fui capaz de hacerlo. Estoy contento de haber podido ganar en tres sets, que fueron parejos y muy duros”.

Sobre el nivel del Harry señaló que “no está sorprendido. Siempre consideré a Nico como un muy buen tipo y un gran trabajador. Fue muy desafortunado lo que le ocurrió hace unos años, porque él jamás haría trampa y no me parece que lo haya hecho a propósito”.

“Ahora, es bueno verlo de vuelta y jugando quizás el mejor tenis de su carrera (…) “Siempre ha sido un jugador agresivo, con muchas armas desde todos los lados de la cancha, y estoy muy contento por él. Le comenté que sentía haber tenido que detener su racha, ya que ha estado jugando un gran tenis”, cerró.

“Me marcho con más experiencia”

Nicolás Jarry también se refirió al partido y señaló que la clave estuvo en los detalles. “Ruud hizo lo correcto y yo no pude concretar mi juego. A veces faltan ciertas cosas, concentración, buena energía, tengo que avanzar en estos torneos, ponerme más fino en esto, contra jugadores que están acostumbrados”.

Según el jugador de 27 años, otro punto fue la experiencia del noruego: “él sabe jugar en esto, es un pequeño punto a favor que le dio la ventaja en los momentos importantes que yo no aproveché. Hizo su trabajo que yo no pude hacer de la manera que me habría gustado“.

De todas formas, cree haber dado el gran salto tras este torneo. “Me marcho con más experiencia, con un nivel de juego muy alto, con tres victorias en un Grand Slam (…) Me voy más fortalecido, con más confianza para hacer un buen torneo de lo que vine para acá. Vine aquí con ganas de hacer algo bueno y ahora tengo más ganas de volver a hacer algo bueno”.