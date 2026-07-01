PDI detiene a hombre de 51 años sospechoso de realizar amenazas contra el embajador estadounidense Brandon Judd

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a un hombre chileno de 51 años acusado de proferir amenazas y cometer atentados contra el actual embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Fue la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI la que llevó a cabo la detención del sujeto, al ingresar a su domicilio ubicado en la comuna de Lo Barnechea mediante una orden judicial de entrada y registro. Fue allí donde la institución halló un arma de fogueo y drogas.

Según reveló T13, la denuncia fue presentada el 22 de junio y se mantiene bajo reserva, con el fin de investigar a fondo los presuntos delitos de atentados y amenazas contra el representante diplomático de Estados Unidos.

Además, el subcomisario de la Bicrim de Las Condes, Ignacio Ramírez, explicó que “son amenazas que, si bien se dan en un contexto privado de llamadas telefónicas, luego son publicadas en distintos medios digitales”.

El oficial señaló que esto último resultó en la viralización de las amenazas que el hombre realizó en contra de autoridades e instituciones públicas.

Actualmente, la PDI y el Ministerio Público están realizando indagatorias para recopilar nuevos antecedentes y determinar el origen y el alcance real de las amenazas.